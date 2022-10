Drugshandelaren en zwervers ‘verpesten’ het Burg. Coenenpark in Roosendaal

Gastvrij­heid is voor team en bewoners Sterrebos: een bordje extra aan tafel

ROOSENDAAL - De door corona vroegtijdig afgebroken kunstexpositie Tekenen van gastvrijheid van S&L Zorg is nu alsnog te bewonderen in de exporuimte van Stichting Pont des Arts in Roosendaal. De stichting hoopt zo de leefbaarheid te verbeteren.

24 oktober