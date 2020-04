Drugshandelaar (23) vlucht tevergeefs voor politie

ROOSENDAAL - Een 23-jarige man uit Roosendaal probeerde zondagmiddag aan de politie te ontkomen, maar werd na een korte achtervolging te voet alsnog in de kraag gegrepen. Hij bleek drugs en meerdere mobiele telefoons op zak te hebben. Hij is aangehouden op verdenking van bezit van en handel in drugs.

Een surveillerende politieagent zag zondagmiddag een auto met daarin twee mensen door rood rijden op de Burgemeester Frijterslaan in Roosendaal. De agent gaf de bestuurder een volg-teken en deze leek ook de politiewagen te volgen. Ter hoogte van de oprit naar de A17 stapte de passagier uit en ging ervandoor. Hij stak de oprit van de A17 over en rende de berm in. De verdachte droeg iets bij zich.

Achtervolging te voet

Een korte achtervolging te voet volgde. Meerdere agenten verleende assistentie en konden de man aanhouden. Hij rook sterk naar hennep en had meerdere mobiele telefoons bij zich. De politie heeft vervolgens met de hulp van politiehond Rex in de bosjes diverse zakjes met daarin vermoedelijk verdovende middelen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om hennep (5,6 gram), hasj (7,6 gram) en cocaïne (7,7 gram). De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij is verhoord en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.