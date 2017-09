Drugsdealer met 30 hennepzakjes opgepakt in Roosendaal

'Het per­so­neels­te­kort in de logistiek is echt nijpend'

19:02 ROOSENDAAL - Om een twee jaar oude herinnering op te roepen, laten we Sjel Wijngaards het artikel zien waarmee deze krant toen de Dag van de Logistiek in Roosendaal aankondigde. 'Banen liggen voor het oprapen', staat erboven. ,,Je kunt het verhaal zo overnemen. We zoeken nog steeds mensen die in onze sector willen werken'', zegt de voorzitter van het Roosendaalse Logistiek Platform en directeur van Jan de Rijk Logistics.