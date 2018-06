Drugsdealer is slordig: op heterdaad betrapt in Roosendaal

Weerzien met Roosendaal voor schrijver Frank van Pamelen

9:00 ROOSENDAAL - Zeven jaar was hij er gemeentevoorlichter, maar al twee decennia weg. Toch hield schrijver/kleinkunstenaar Frank van Pamelen contact met Roosendaal. Dinsdag is hij weer even terug, in boekhandel Het Verboden Rijk met zijn jongste thriller De Vliegende Hollander.