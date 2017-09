Drugsbende ronselde minderjarige runners op scholen, Roosendaler opgepakt

Twee kopstukken van de drugsbende moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Zij werden in juni aangehouden in Rotterdam. Afgelopen weekeinde is in het onderzoek ook een 25-jarige man uit Roosendaal aangehouden in Spanje.



De mannen kwamen in beeld tijdens een onderzoek waarbij minderjarige drugskoeriers werden ingezet in Sint-Truiden. In de Belgische plaats werden vijf personen aangehouden in verband met hetzelfde onderzoek. Bij de arrestaties werden onder meer drugs, wapens, geld en gsm's aangetroffen.



In de eerste helft van 2016 werden zeker twintig minderjarige jongens aangehouden. Ze werden ondergebracht in Sint-Truiden op adressen van lokale drugsverslaafden en hotels of werden dagelijks met de wagen gebracht.