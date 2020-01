Drugs en wapens gevonden bij integrale controle door politie en gemeenten in West-Brabant

Gemeenten, politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de Taskforce werkten samen bij de grote controle.

Wapens en drugs

Maandag werd al bekend dat een ‘GHB-kok’ op heterdaad werd betrapt in een woning aan de Bremstraat in Sint-Willebrord. Ook werden in een woning aan de Pijnboomstraat in Oudenbosch een jachtgeweer en drugs gevonden. De twee bewoners zijn daarop meteen opgepakt.

Dinsdag bleek wat er nog meer is gevonden bij de integrale actie. In een woning aan de Emmastraat in Sint Willebrord lag namelijk een ploertendoder. De politie nam een kijkje in het huis omdat er in 2018 een drugslab gevonden werd. Drugs lagen er deze keer niet. De verdachte is inmiddels verhoord.