'Droomvoetbalreis' geannuleerd na faillissement: jonkies HSC'28 uit Heerle zijn zakgeld kwijt

HEERLE - Het faillissement van Sporting Events BV, dat voetbalclinics bij topclub Schalke 04 organiseerde, is bij HSC'28 hard aangekomen. Tientallen voetballers van de club uit Heerle zien na het nieuws hun centen in rook opgaan. Bestuurslid Toby Hopmans is kwaad. ,,Deze scholieren hebben hiervoor avonden in de supermarkt gewerkt."

Trainingen en een tour op het complex waar sterren als Jens Lehmann, Julian Draxler of Mesut Özil schitterden, een prachtig nieuw tenue: de jeugdspelers van HSC'28 hadden veel om naar uit te kijken. Eind juli zouden ze een tweedaagse clinic bij de Duitse topclub volgen. De kosten? Per speler 99 euro, plus een extra bijdrage voor eventuele meereizende ouders.

,,Voor deze jonkies heel veel geld natuurlijk. Een moeder vertelde me dat haar kinderen dit van hun eigen centen moesten betalen. Op 15-jarige leeftijd sta je daarvoor heel wat avondjes vakken te vullen in de lokale supermarkt", vertelt Hopmans geïrriteerd.

Quote Een droomreis is nu de nek omgedraaid. Toby Hopmans

Hij vervolgt: ,,Ik kan me voorstellen dat de allerjongsten - al vanaf 5-jarige leeftijd konden kinderen mee - hiervoor lang hebben gezeurd bij hun ouders. Ze keken er enorm naar uit en hadden het er met elkaar vaak over. Een droomreis voor deze voetballiefhebbers is nu de nek omgedraaid. Dat is heel zuur. Ik ben dan ook erg kwaad."

Geld kwijt

HSC is niet het enige slachtoffer. Tientallen amateurverenigingen uit Nederland en België zijn gedupeerd door het faillissement. Sporting Events is met de Duitse club in de clinch geraakt. Daardoor kunnen de reizen niet doorgaan en zijn honderden ouders hun geld kwijt. Schalke onderneemt juridische stappen en adviseert ouders hetzelfde te doen.

Sporting Events benaderde de voetbalclubs zelf, aldus Hopmans. ,,Drie maanden geleden namen ze contact op met ons." Hij kende het concept al via andere clubs. ,,Daarom had ik er zo veel vertrouwen in. Zij zouden alles voor ons organiseren en online promotiemateriaal regelen. In mei kwamen ze vast een training geven, om het aantal aanmeldingen een impuls te geven."

Juist doordat alles via Sporting Events liep, heeft Hopmans geen zicht op het aantal aanmeldingen. ,,Ik ben het aan het uitzoeken. Naar schatting ging het om minstens dertig spelers plus hun ouders."

Kosten eruit halen

Wat hij nog belangrijker vindt om boven water te halen, is de band tussen Sporting Events en Schalke. ,,Tijdens het contact kreeg ik het idee dat ik met Schalke aan het praten was. Maar ze deden zich enkel zo voor. Achteraf betwijfel ik ook of de clinics wel door 'echte' Schalke-trainers gegeven worden. Wellicht zijn het gewoon willekeurige mannen die in een Schalke-pak zijn gestoken."

Het bestuurslid vindt dat extra belangrijk omdat hij er voor de jonkies nog uit wil halen wat erin zit. Van Sporting Events krijgen de voetballers hun geld niet terug. ,,Misschien kan Schalke er nog voor zorgen dat de deelnemers het tenue wel krijgen. Dat kost normaal zo'n tachtig euro dus dan haal je de kosten er nog redelijk uit."