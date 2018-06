Droomvangers in Roosendaalse Raadhuisstraat

Autozege­ning in Hoeven is een traditie van 91 jaar

20:00 HOEVEN - De jaren twintig vorige eeuw. De toename van gemotoriseerd verkeer heeft ook zijn weerslag op het aantal ongelukken. In het katholieke zuiden weet pastoor De Hoog daar wel wat op. Hij richt in die tijd de Christoffelbond op en in Hoeven ontstaat, zoals op veel plaatsen, het begin van een autozegening.