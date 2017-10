Droom komt uit voor 87-jarige Corrie uit Roosendaal: de lucht in met helikopter

De luchtreis van dik 8 minuten voerde over bossen en weilanden in Midden-Brabant. ,,Het was een mooi rondje", vertelt Corrie. ,,We zagen Eindhoven liggen en even later ook Geertruidenberg." Corrie straalt wanneer ze over de rondvlucht praat. ,,Op een gegeven moment ging de helikopter helemaal schuin hangen en we maakten ineens een duikvlucht. Prachtig!"



Corrie is dol op haar dochters Carla en Sandra. ,,Ze verwennen me enorm", zegt ze. ,,We hebben een heel leuk huishouden. Tijdens de boottocht die we op mijn verjaardag maakten, waren we met elf man. Op zo'n dag valt er ondanks de drukte de hele dag geen onvertogen woord. We hebben het gezellig met elkaar."



In de flat waar Corrie woont, was wel enige scepsis toen ze haar helikoptervlucht aankondigde. ,,'Oh Corrie, durfde gij dat', vroegen ze mij. Maar natuurlijk durf ik dat. Ik hou wel van uitdagingen", zegt de 87-jarige geamuseerd.



Eigenlijk had Corrie naast de helikoptervlucht nog een tweede uitdagende verjaardagswens: ,,Ik zou ook wel eens een keertje parachute willen springen", vertelt ze. ,,Zo'n duosprong." Helaas wordt die wens vanwege haar versleten knie langs alle kanten afgeraden. ,,Ik dacht: dat kan wel, dan heb je zo'n grote kerel achter je hangen en die komt met zijn voeten toch eerder aan de grond."