Droom cultuurcluster Saint Louis in Oudenbosch spat uiteen

Een megaplan werd opgesteld voor woningbouw met als kers op de taart: het cultuurcluster Saint Louis. In de Mariabouw, een vleugel van het vroegere kloostercomplex, zouden theater Fidei et Arti, de bibliotheek, de KBO en de drie musea onderdak vinden. Maar de bouwkundige staat van de Mariabouw is slecht. ,,De kosten voor verbouwing vallen te hoog uit‘’, aldus wethouder Jan Mollen. ,,Een exploitatie alleen voor culturele functies is niet sluitend te krijgen. Het is onverantwoord om de oorspronkelijke plannen uit 2017 verder uit te voeren. Dat vinden wij als gemeente, dat vindt ook Woonkwartier als eigenaar van de Mariabouw.‘’

Bibliotheek

Beide partijen slaan een nieuwe weg in. Halderberge wil een deel van de Mariabouw huren om er toch enkele culturele functies aan toe te kennen. Mollen: ,,Dat zullen we wel moeten, want de subsidie van de provincie is erop gebaseerd.‘’ Hij denkt aan de bibliotheek en mogelijk de heemkundekring. Woonkwartier werkt aan een voorstel voor een nieuwe en passende invulling. Bijvoorbeeld deels appartementen, deels maatschappelijke ruimte.

Koerswijziging

Een drastische koerswijziging is ook nodig bij het gebouw Sint Anna, waar herontwikkeling door de bouwcombinatie ZAB eveneens geen haalbare kaart blijkt. Mollen: ,,Het gebouw zou helemaal overeind blijven, ingevuld worden met appartementen en een verkoopopbrengst van 1,8 miljoen euro opleveren. Dat lukt niet meer. We willen de voorbouw behouden vanwege de monumentale waarde. Maximale kwaliteit, daar gaan we voor. De achterzijde van Sint Anna kan tot openbaar groen ontwikkeld worden.‘’

Gonzagaplein

De transformatie van het religieus erfgoed moet ook bij de Mariaschool en het Gonzagaplein verder worden afgebouwd. De gemeente draagt de voormalige Mariaschool niet over aan Woonkwartier voor woningbouw. De school wordt gesloopt en blijft onbebouwd. Ook op het Gonzagaplein naast het kerkhof van de broeders worden de woningbouwplannen geschrapt. ,,Op zich niet verkeerd‘’, concludeert Mollen, ,,Minder bebouwing is meer groen en parkeren.‘’

Is er dan niets meer van de prilste plannen overgebleven. Toch wel: de kapel van Saint Louis is zo goed als klaar en wordt straks eigendom gemeente. De kapel wordt vaker benut voor uitvoeringen en in het souterrain komt mogelijk de ouderenbond, nu nog in De Vossenberg. Bovendien is aan de verbouwing van het poortgebouw Markt 68 tot drie penthouses inmiddels begonnen.

De gemeenteraad buigt zich op 15 oktober over de hernieuwde plannen.

Volledig scherm Luchtfoto met het volledige religieus erfgoed van Oudenbosch. Onder de kapel van Saint Louis met rechts ernaast de in slechte staat verkerende Mariabouw. Bovenin de basiliek met daarnaast gebouw Sint Anna. © ROBERT VAN DEN BERGE2013