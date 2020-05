Droogte zorgt voor uitbreiding onttrekkingsverbod in West-Brabant

Drukte in binnenstad Roosendaal: ‘Dit is niet veilig meer!’

16:27 ROOSENDAAL - We mogen weer meer en meer ons dagelijks leven oppakken van de overheid. En dat is te merken. Vooral de combinatie mooi weer en versoepelde maatregelen rondom corona zorgt voor een drukke binnenstad en weekmarkt in Roosendaal.