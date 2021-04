Dronken vrouw rijdt auto en plast op stoep in Roosendaal: rijbewijs kwijt

Joey en Joke verbouwen koetshuis Roosendaal tot restaurant: ‘Zo’n pand komt maar eens in je leven voorbij’

26 maart ROOSENDAAL - Joey en Joke van Heesbeen zijn pas 25 en 24, maar durven het aan om in deze onzekere tijd een restaurant te beginnen in Roosendaal. Ze zijn druk bezig het Koetshuis bij de Molenstraat te verbouwen tot restaurant 1857 (het jaar waarin het pand gebouwd is). ,,Tja, natuurlijk is het een risico. Maar het hele leven zit vol risico’s. Zo’n pand als dit komt maar een keer in je leven voorbij, die kans moet je grijpen.”