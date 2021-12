Dronken vrouw (36) mag niet binnen eten en valt personeel shoarmatent Atman aan: ‘Ze ging door het lint’

Drie jaar cel voor ‘omarming’ met Rambo-mes in de hand

ROOSENDAAL - De rechtbank in Breda gaat niet mee in het verhaal van een Roosendaler die zei dat hij een man die hem lastig viel, ‘omarmde’ en daarbij per ongeluk stak met een Rambo-mes. Het was een regelrechte poging tot doodslag, aldus het vonnis. Hij moet drie jaar de bak in.

16 december