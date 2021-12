Dronken vrouw (36) krijgt ruzie met personeel eetgelegenheid in Oudenbosch en vernielt bezorgauto

OUDENBOSCH - Een 36-jarige vrouw die iets te diep in het glaasje had gekeken, heeft het donderdagavond in Oudenbosch zo bont gemaakt dat ze is aangehouden. Ze kreeg ruzie in een horecagelegenheid en schopte de koplamp van de bezorgauto in.