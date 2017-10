Dronken Roosendaler die vader en zoon (6) schepte, zit nog vast

Angela Schijf voetbalt met jeugd in Roosendaal

14:52 Actrice en ambassadrice Angela Schijf van stichting Het Vergeten Kind opende maandagmiddag de fonkelnieuwe ontspanningstuin van jeugdzorginstelling Juzt De Driekant in Roosendaal. De Lions Club heeft met tal van acties 30.000 euro op gehaald voor de realisatie van de tuin. De stenen tuin is veranderd in een plek waar kinderen uit de instelling kunnen spelen, maar ook rustig kunnen zitten en kletsen. Schijf, die donderdag nog de Zilveren Televizier-Ster Actrice voor haar rol in Flikken Maastricht won, probeerde alles gelijk uit met de kinderen.