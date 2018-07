Dronken man uit auto gehaald na achtervolging door Zegge

Voormalig RBC-trai­ner Rini Coolen interim-coach bij Rosenborg

19 juli Voormalig RBC-trainer Rini Coolen is aangesteld als interim-trainer van de Noorse topclub Rosenborg BK. De 51-jarige coach uit Oldenzaal neemt tijdelijk de taken over van Kåre Ingebrigtsen, die woensdag werd ontslagen.