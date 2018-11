Dronken hotelgast (31) gaat tekeer in Roosendaal, medewerkers bedreigd

VIDEO'S Roosen­daals talent Julia Schutten (19): ’Ik zing altijd met overtui­ging’

12:17 ROOSENDAAL - In het Roosendaals jubileumjaar bleek dat de stad veel talenten heeft. In voorstellingen, in onder anderen de feestweek en het Spektakel, stonden een hoop plaatselijke sterren te stralen. We stellen er de komende weken een paar voor.