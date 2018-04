Dronken doodrijder uit Zegge de cel in

De bestuurder stapte in zijn auto nadat hij vijf of zes flesjes bier had gedronken. De 75-jarige fietser kwam terug van een bezoek aan zijn zoon in Roosendaal. Op de Zeggeweg bij Oudenbosch miste de automobilist een scherpe bocht en reed rechtdoor waarbij hij het slachtoffer raakte. De fietser is met een klap op de motorkap terechtgekomen.