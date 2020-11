Dronken Brit veroorzaakt overlast in Roosendaal en krijgt een boete

poll Blote tepels mogen in Rucphen: ‘Niet obsceen en zeker niet pornogra­fisch’

30 oktober RUCPHEN - Tepels zijn toegestaan! Oftewel een bloot lichaam is mooi en mag gezien worden, ook als kunstenaars daar hun eigen invulling aan geven. Galerie-eigenaar Ton Jaspers was de verpreutsing van de maatschappij zat en gaat daar uiting aan geven in een nu al spraakmakende expositie in Rucphen. Het levert gemengde gevoelens op in het dorp.