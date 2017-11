Dronken bestuurder Zegge moet rijbewijs inleveren

Feestelijke intocht Sint in Roosendaal met 275 Pieten

18 november ROOSENDAAL - Burgemeester Niederer was er klaar voor, presentatrices Wilma en Cindy waren er klaar voor en duizenden kindjes op het Kadeplein waren er helemáál klaar voor. Zoals elk jaar was zaterdag bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht het weer een zeer feestelijk gezicht hoe de Goedheiligman met zijn boot vol kleurig uitgedoste dansende Pieten aan kwam varen in de zwaaikom bij de Westelijke Havendijk.