Dronken bestuurder rijdt muurtje omver in Sint-Willebrord

'Droomvoet­bal­reis' geannu­leerd na faillisse­ment: jonkies HSC'28 uit Heerle zijn zakgeld kwijt

23 juni HEERLE - Het faillissement van Sporting Events BV, dat voetbalclinics bij topclub Schalke 04 organiseerde, is bij HSC'28 hard aangekomen. Tientallen voetballers van de club uit Heerle zien na het nieuws hun centen in rook opgaan. Bestuurslid Toby Hopmans is kwaad. ,,Deze scholieren hebben hiervoor avonden in de supermarkt gewerkt."