Dronken bestuurder raakt met auto van de weg en glijdt zijwaarts berm in Sprundel

Terugloop doet katholie­ken pijn: ‘Ze weten niet wat ze missen’

OOSTERHOUT/ROOSENDAAL - Het aantal katholieken dat in het weekend nog de heilige mis bezoekt is in tien jaar meer dan gehalveerd, schrijven de bisschoppen in een nieuw rapport. Ook in West-Brabant zijn de cijfers alarmerend. ,,Ze weten niet wat ze missen”, zegt Rianne Claassen.

1 november