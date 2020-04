Drive through condoleance: laatste groet aan overledene vanuit de auto

Rijkswater­staat brengt ode aan zorgperso­neel bij Bravis en Amphia

14:45 ROOSENDAAL/BREDA - Als de wagens van Rijkswaterstaat met loeiende sirenes voorbijkomen, betekent dat normaal gesproken slecht nieuws. Dan zijn ze met spoed op weg naar een ongeluk. In Roosendaal en in Breda waren die sirenes donderdag voor even heel goed te horen, maar deze keer niet vanwege iets treurigs.