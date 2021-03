Drive-in stembureau Halderberge is ‘blikvanger’ in reeks maatregelen voor Kamerverkiezingen

OUDENBOSCH - Halderberge is klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente heeft tal van maatregelen getroffen om corona-proof stemmen mogelijk te maken. Voornaamste ‘blikvanger’ is het drive-in stembureau op de gemeentewerf aan de Vaartweg in Oudenbosch.

Inwoners van Halderberge kunnen vanuit hun auto in de semi-openlucht hun stem uitbrengen. Maar ook per fiets of te voet bestaat de mogelijkheid het stembiljet in de daartoe bestemde stembus te deponeren. Het terrein wordt volgende week helemaal ingericht als volwaardig stembureau. In Vught werd vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst een drive-in stembureau ingericht.

Grote verwachtingen

Om drukte te vermijden kunnen Halderbergenaren, die behoren tot een risicogroep ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen bij de gemeentewerf of op het gemeentehuis, beide in Oudenbosch. Burgemeester Bernd Roks heeft er grote verwachtingen van. ,,De situatie en maatregelen voor de bestrijding van het Corona-virus zorgen ervoor dat we bij de Tweede Kamer verkiezingen aanpassingen moeten doen. We doen dat op verschillende manieren, onder andere met een extra drive in stembureau zodat mensen vanuit hun auto veilig hun stem kunnen uitbrengen. Door al deze maatregelen zorgen we ervoor dat alle inwoners op een veilige manier kunnen meedoen aan onze democratie.”

Alle twaalf stembureaus worden met inachtneming van alle RIVM-maatregelen ingericht. Bij elke locatie zijn aparte in- en uitgangen. Verder overal schermen bij stemhokjes, gelaatschermen voor de stembureaumedewerkers, hangels en andere beschermingsmiddelen. ,,Bovendien hebben we 20.000 rode poloden besteld. Die krijgt elke stemmer en mag hij of zij na afloop ook mee naar huis nemen‘’, aldus Roks.

Gastheer

Ook is op elk stembureau een gastheer- of vrouw aanwezig, die toeziet op naleving van de corona-maatregelen. Er zijn dit keer geen stembureaus ingericht in de woonzorginstellingen, ook niet voor bewoners. Zij kunnen in plaats daarvan hun stem uitbrengen per post. Alle inwoners van 70 jaar en ouder krijgen een stempluspas in de brievenbus. Binnen de woonzorginstellingen worden de briefstemmen verzameld en bezorgd bij het gemeentehuis. Hiervoor is een apart antwoordnummer ingesteld. Ook inwoners van 70 jaar en ouder die thuis wonen krijgen een stempluspas thuis. Zij kunnen ook per post hun stem uitbrengen. Zij kunnen hun stem opsturen naar de gemeente of van 10 tot en met 16 maart inleveren bij de briefstembus bij de receptie van het gemeentehuis. Ouderen kunnen ook een familielid of bekende een volmacht geven om een stem uit te laten brengen bij een stembureau naar keuze.