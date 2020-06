Drijvende aanlegsteiger vormt de waterpoort tot Klein-Rome

OUDENBOSCH - Een drijvende aanlegsteiger van minstens anderhalve meter breed. Hoe coronaproof wil je het hebben? De jachthaven in Oudenbosch is sinds vorige week zo'n drijvende opstapplaats rijker. Een stukje extra comfort voor de watersporters in de hoop dat ze de 'waterpoort naar Klein-Rome’ weer weten te vinden.

Want het was de voorbije maanden net even te stil op de 100 ligplaatsen in de haven van de Koepelstad. Jachthavenmeester Jan Lodder (65) haalt er de tabellen bij. ,,Vorige week hadden we 250 procent minder passanten dan normaal. Je zou verwachten dat botenbezitters makkelijker het water op gaan en zo op 'hun eigen eilandje’ makkelijk afstand kunnen houden. Niets is minder waar.‘’

Lodder rekent op een inhaalslag, nu veel meer Nederlanders in eigen land gaan recreëren. De nieuwe aanlegsteiger is daarbij een belangrijk middel. De gemeente Halderberge presenteerde de aanwinst als een ‘mobiele steiger’. De vlag dekt in dit geval de lading niet, vindt Lodder. ,,Lijkt me meer iets voor de winterschilder. Mobiel is deze steiger niet, flexibel wel. Ze drijft op blokken van piepschuim met een betonnen mantel eromheen.’’

Rondvaartboot

Met de verlaagde aanmeerplek ziet de exploitant bijvoorbeeld een rondvaartboot als de Merijntje Gijzen wel terugkeren in de Oudenbossche haven. Samen met toeristisch platform Visit Halderberge en Waterpoort probeert Lodder meer watersporters de vaargeul in te lokken. Voor boten van twintig meter geen probleem en ook de 2,5 meter diepgang is voldoende. Enige obstakel waardoor niet elk jacht de haven in komt, is de brug verderop in de Oudlandse polder met een vaarhoogte van ‘slechts’ 4.20 meter.

Geen horeca