Driekwart eeuw na de oorlog gaat Stampersgat alsnog haar doden herdenken

STAMPERSGAT - Beter laat dan nooit, dachten ze bij heemkundekring Parel aan de Welen uit Stampersgat. Voor het eerst in 75 jaar krijgt het kerkdorp een eigen oorlogsmonument en in november een jaarlijkse herdenking.

Tot dusverre sloten inwoners uit Stampersgat op 4 mei altijd aan bij de dodenherdenking in Oud Gastel. Dat blijven ze doen, maar er komt op 3 november ook een kranslegging bij het opgeknapte oorlogsgraf van de familie Wierikx. Het gezin werd zwaar getroffen bij de beschietingen in de laatste turbulente oorlogsdagen van 1944. De Engelsen hebben Oud Gastel betrekkelijk eenvoudig weten te bevrijden, maar zusterdorp Stampersgat is andere koek.

Drie doden in één gezin

Veel inwoners vluchtten de Prinslandse polders in, want hun hoge dijkwoningen zijn een makkelijk doelwit bij de beschietingen over en weer. Zij die achterblijven, staan vier dagen en nachten doodsangsten uit in de schuilkelders. In de laatste oktobernacht komen door artillerievuur Johanna Wierickx (61), haar dochter Antoinetta Wierickx (28) en schoondochter Antonia Gommers (33) om het leven. Na de bevrijding is door de parochie op de begraafplaats een gedenkteken voor de drie slachtoffers opgericht. Op hetzelfde kerkhof ligt ook het oorlogsgraf van de Britse soldaat Dennis Lee.

Oorlogsgraf

De heemkundekring verzocht de gemeente het ietwat verwaarloosde oorlogsmonument op te knappen. Het verzoek werd ondersteund door andere verenigingen en inwoners uit Stampersgat. Met het oog op de 75-jarige bevrijding op 5 mei geeft de gemeente gehoor aan die oproep. ,,Het oorlogsgraf wordt opgeknapt en we gaan het laten opnemen in de landelijke database met oorlogs- en bevrijdingsmonumenten‘’, zegt wethouder Jan Mollen, die daarvoor een verzoek indient bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei.