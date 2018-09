Driehonderd sporters gaan Mont Ventoux op tegen kanker

750 jaar 'Roosendaal is niet groot, niet klein, maar toch heel kolossaal'

12 september ROOSENDAAL - Culinair is Roosendaal misschien geen toppertje, maar zelfs een bourgondische Vlaming zoals Bart Derison kan er heerlijk tafelen. ,,In het begin vroeg ik me af of je in Roosendaal lekker kunt eten. Dat vinden wij Vlamingen heel belangrijk. Ik werd positief verrast. Hotel Central, restaurant Vroenhout, Het Hooihuis. Ik heb er meer dan uitstekend gegeten.''