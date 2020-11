Drie woningen op voormalig terrein Buijs negerzoenen

OUDENBOSCH - Aan kantoren was geen behoefte, daarom gooit aannemersbedrijf Van Agtmaal het op het oude Buijs-terrein in de Lollestraat over een andere boeg: drie bouwkavels voor vrijstaande woningen.

,,Nadat we het tuinappartementencomplex Oak Park op de hoek van de Lollestraat hebben aangelegd, was het de bedoeling het kantoor van Bernardus Wonen ernaast te bouwen‘’, zegt Jacco Snepvangers, directeur bij Van Agtmaal. ,,De woningcorporaties fuseerden echter tot Woonkwartier en de kantorenmarkt stortte in. Daarmee verdween het kantorenplan in de ijskast. Er komt een prachtige gronduitgifte tussen Arboretum en Tivolituin voor in de plaats.‘’

De kavels liggen schuin achter het gemeentehuis op het voormalige bedrijfsterrein waar tot 2003 Buijs Negerzoenen gevestigd was. Wethouder Hans Wierickx van de gemeente Halderberge staat niet onwelwillend tegenover het bouwplan en daarmee nieuwe achterburen. ,,Met dien verstande dat Van Agtmaal in de verdere uitwerking extra aandacht schenkt aan de externe veiligheid en geluidsnormen van het spoor. Vervolgens is het aan de ontwikkelaar om te zien of woningbouw op die locatie haalbaar is.‘’

Geluidsschermen

Zeven jaar geleden vroegen de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal gezamenlijk om maatregelen ter verbetering van de veiligheid en leefbaarheid aan de spoorlijn.

Quote Op het Buijs-ter­rein hadden we zo'n zestig auto's kwijt gekunnen. Jan Mollen, Wethouder Halderberge

Omwonenden mochten meedenken over hoogte en soort geluidschermen, die langs het spoor geplaatst gaan worden. Wanneer dat gebeurt is nog steeds niet duidelijk. Spoorwegbeheerder ProRail, die voor de uitvoering verantwoordelijk, houdt het tijdspad vaag: medio 2021.

Gele doosjes

De locatie ‘Buijs terrein’ wordt als zodanig opgenomen in het woningbouwprogramma van de gemeente Halderberge. De bouwkavels tussen Lollestraat en het Arboretum waren ruim een eeuw fabrieksterrein. Eerst van broodfabriek De Voorzorg, later vestigde bakker Jacques Buijs er zich en rolden de befaamde gele doosjes negerzoenen van de transportband.

Nu de gemeente wil meewerken aan het huizenplan, laat Halderberge het idee van een parkeerterrein op deze locatie varen. Collega-wethouder Jan Mollen zegt dat de beoogde parkeervakken wellicht in de directe nabijheid ingevuld kunnen worden. ,,Op het Buijs-terrein hadden we zo'n zestig auto's kwijt gekund. Als alternatief kunnen we de parkeerstrook naast het spoor verlengen. Bovendien willen we met ProRail in gesprek over de ontmanteling van het derde spoor op het station van Oudenbosch, waarmee wellicht ook langs de Spoorlaan parkeerruimte vrij komt.‘’