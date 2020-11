Drie woningen in oude Zeeman-winkel aan Nieuwe Markt in Roosendaal

Snel nog een voorraadje boeken hamsteren

5 november OUDENBOSCH - Het was weer hamsteren woensdag. Niet op toiletpapier in de supermarkt, maar op boeken in de bibliotheek. Bij het openen van de bieb in Oudenbosch staat een flinke rij abonnees met de tas in de hand klaar om voor minstens twee weken boeken in te slaan.