Drie vrijwilligers Het Punt blij verrast met lintje: 'Als ik dit geweten had, had ik andere kleren aangetrokken '

Het drietal werd gistermiddag na de dagelijkse driegangenmaaltijd voor bejaarden en/of alleenstaanden plots door burgemeester Jobke Vonk-Vedder verrast met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het was een hele klus geweest om de kwieke vrijwilligsters te verrassen. De burgemeester had daarom gezellig deelgenomen aan de maaltijd: ,,Onder het mom dat ik wat meer over het vrijwilligerswerk wilde weten."

Zij had ervaren dat voor slechts 7,50 euro een uitstekend etentje inclusief een glaasje wijn wordt geserveerd in Het Punt. In korte bewoordingen schetste Vonk-Vedder de redenen van de onderscheidingen: ,,Annie is vanaf 1997 vrijwilligster bij zorginstelling Surplus Welzijn, vestiging Het Punt. U helpt bij het bereiden van de maaltijden en verwelkomt de gasten. Ook verricht u hand- en spandiensten bij activiteiten zoals koffiemiddagen en de high tea."

Francine verzorgt de inkopen, bedenkt menu's en helpt bij het koken. Ook verzorgt ze het servies en bestek, verricht hand- en spandiensten en verving tijdelijk de coördinator van Het Punt.

Quote Ik ben blij met de waardering maar ik vind dit werk vanzelf­spre­kend. Annie Kanters

Scherp

De 86-jarige Mien doet ondanks hoge leeftijd de boodschappen, helpt bij de bereiding van maaltijden en de organisatie van koffiemiddagen. Als een andere vrijwilliger verhinderd is, springt ze in. Mien reageerde tijdens het opspelden van de onderscheiding: ,,Als ik dit geweten had, had ik andere kleren aangetrokken."