Drie voertuigen botsen op elkaar bij industrieterrein Borchwerf in Roosendaal

Gemeente gelooft niet meer in verdienmo­del voor Fort de Hel, mogelijk cultureel-histori­sche invulling

WILLEMSTAD - Fort de Hel in Willemstad is niet langer in de markt als verdienmodel. De laatste poging om een tijdelijke exploitant te vinden die er genoeg omzet kan draaien is mislukt. ,,We zoeken nu iets in de culturele hoek. Actueel en mogelijk in combinatie met de geschiedenis van het fort”, zegt wethouder Danny Dingemans.

5 oktober