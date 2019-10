Drie vliegen in één klap tijdens de schildersdag in Oudenbosch

Honden Voor honden die graag ergens hun tanden in zetten

10:45 De hond is door de eeuwen heen de oudste en meest trouwe metgezel van de mens. De rol van de viervoeter in ons dagelijks leven. Dit keer een bezoek aan het oefenterrein van de politiehondenvereniging in Bergen op Zoom. Hier worden deze honden intensief getraind. De eerste aflevering van een serie over de vertrouwde viervoeter.