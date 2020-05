Drie schuren in brand bij agrarisch bedrijf in Wouwse Plantage, gebied afgesloten

Plexi­scherm voor de juf: de scholen zijn klaar voor maandag

10 mei Komende maandag gaan de basisscholen weer open. Op de Heiberg in Roosendaal zijn ze er helemaal klaar voor. Met uiteraard de 1,5 meter afstand. ,,Maar als een kind heel verdrietig is, nemen we het echt wel even op schoot.‘’