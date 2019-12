Drie scholen in Halderberge te klein om ook kinderopvang onderdak te bieden

Afspraken over ‘basisbieb’: voor plus bijbetalen

10:00 RUCPHEN/ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM -Een Basispakket die voor acht gemeenten dat een goede bibliotheekvoorziening garandeert, plus de mogelijkheid om ‘op maat’ extra’s af te nemen. Dat is de kern van het convenant dat maandag in Rucphen werd ondertekend over de nieuwe Bibliotheek West-Brabant.