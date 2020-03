Drie push-ups tijdens het handen wassen!

Al vijf jaar wordt Kitty Visser (43) aan het sportieve werk gezet door haar personal trainer Marty (28). Normaal gesproken in de fitness van Medisports in Etten-Leur waar zelfstandig coach Konings ruimte huurt. Maar nu even niet. Wegens het coronavirus de komende weken gesloten. Daar balen ze allebei van.

Water tillen

,,Marty motiveert enorm en is gewoon een goeie trainer. Met mijn man Jaap train ik doorgaans ’s ochtends tussen zes en zeven al, omdat wij om acht uur op het werk moeten zijn”, zegt Visser terwijl ze via hun facetimegesprek live in beeld met haar trainer nieuwe instructies krijgt. Door de knieën met een paar flessen water als extra gewicht.

Het Etten-Leurse stel heeft een druk bedrijf in klinkers en kasseien. Een privécoach die zich aanpast aan hun werkritme is wel zo handig. Maar nu dan even zonder sportzaal en allerhande toestellen. Fysiofreak Koning coacht en adviseert ongeveer een dertigtal ondernemers privé. Zo neemt hij nu ze niet naar de training komen per e-mail hun voedingsdagboek door.

,,Dat werkt prima, is zelfs exacter dan dat ze tussen de oefeningen door roepen dat ze hun fruit en groenten voor vandaag wel hebben gehad.”

Avondklus

De digitale techniek waarvan hij nu afhankelijk is, maakt Konings noodgedwongen creatief. ,,Zo heb ik net een persoonlijke video-instructie gemaakt voor de directeur van een supermarkt. Die heeft vanwege de crisis nergens tijd voor. Maar vanavond moet íe thuis toch nog even lekker aan de bak. Als hij zijn mail opent, doe ik het specifiek voor hem eventjes voor.”

Juist nu het virus heerst, is het verstandig dat mensen zo gezond en weerbaar mogelijk de tijd doorkomen, beseffen Willebrorder Marty en zijn klanten. Persoonlijke training is weliswaar slechts met twee mensen tegelijk, maar als ook andere gebruikers van het fysiocentrum actief zouden zijn, wordt het risico toch te groot.

Geen zweet

,,Dus doen we het maar een tijdje zo. Het is behelpen, je ruikt geen zweet en het is absoluut leuker om lijf aan lijf naast iemand te werken. Maar die knop is al om: we improviseren er tot minstens 6 april lustig op los.”