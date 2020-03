Drie patiënten met corona overleden in Bravis ziekenhuis

Gestolen hekwerk hondenuit­laat­plaats in Hoeven snel vervangen

8:00 HOEVEN - Koud was de nieuwe honduitlaatplaats in Hoeven aangelegd of er was een stuk hekwerk verdwenen. Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, moet het dubbele draaihek zijn gestolen. De gemeente Halderberge heeft aangifte gedaan van de diefstal.