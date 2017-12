Drie overvallen in Roosendaal: 'Waardeloze buit'

ROOSENDAAL - Door het volgen van duidelijke bedrijfsprocedures is niemand gewond geraakt bij de drie overvallen, maandagavond en -nacht in Roosendaal.

De dader heeft eerst aan het Shell-tankstation aan de Antwerpseweg een medewerkster bedreigd met een mes. Uiteindelijk ging hij er daar zonder buit vandoor. Vervolgens was Domino's aan de Boulevard aan de beurt. Ook daar dreigde de Engels sprekende man met een mes. Uit twee kassalades nam hij een totaalbedrag tussen 150 en 200 euro mee. Tegen 1.00 uur is personeel van de Mc Donalds bij de Oostpoort bedreigd, waar een geringe buit is meegegeven.

Confrontatie

,,Een waardeloze buit'', zegt bedrijfsleider Sander Baks van Domino's in Roosendaal. Hij is blij dat zijn mensen de procedure bij een overval goed hebben gevolgd. Twee maanden geleden ging het personeel de confrontatie met een overvaller aan, wat uitmondde in een vechtpartij waarbij de dader werd overmeesterd en aan de politie overgedragen. ,,Nu hebben ze netjes meegewerkt. We hebben twee kassaladen, in iedere zit nooit meer dan 100 euro, omdat we deze steeds afromen.'' De vorige overval had volgens Baks meer impact dan deze. ,,Omdat ze hebben meegewerkt. Dat is goed zo.''

Veiligheid

Bij Mc Donalds is er ook een procedure die medewerkers moeten volgen bij een overval. Zij hebben daarvoor een training gevolgd. ,,Wat deze inhoudt, zeg ik niet'', meldt woordvoerder Eunice Koekoek vanuit het hoofdkantoor. ,,Bij ons staat altijd de veiligheid van onze gasten en medewerkers voorop.'' Maandag is volgens Koekoek een geringe buit meegenomen, niemand raakte gewond.

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage ligt zo'n 'overvalgolf' voornamelijk aan de tijd van het jaar. ''Het zijn de donkere dagen, dan is er altijd een toename in criminaliteit. Criminelen slaan sneller toe als het donker is.''

Vaker

In Roosendaal is in het laatste kwartaal van dit jaar vaker een overval gepleegd. Op maandagavond 9 oktober werd een zonnestudio in het Dijkcentrum overvallen. Een medewerkster van 18 jaar stond achter de balie toen een jonge knul brutaal binnenstapte en dreigde met een groot kapmes. Eigenaresse Berdina Venmans noemde de overval 'een laffe daad'.