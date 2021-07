Drie Oudenbosschenaren genomineerd voor Halderbergse cultuurprijs 2021

Eerste gesprek van wethouder Koenraad met burgers over vaccineren loopt nog niet soepel

6:00 ROOSENDAAL - Om nou te zeggen dat de actie om met bewoners van de Roosendaalse wijk Kalsdonk in gesprek te komen over coronavaccinaties een onverdeeld succes was... Nee, maar de gemeente en de GGD hebben in ieder geval geprobeerd in contact te komen met mensen, die voor de overheid vaak zo moeilijk bereikbaar zijn.