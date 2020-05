Drie mannen aangehouden in twee drugszaken in Oud-Gastel

We sturen massaal kaartjes: ontwerper Els springt in op corona

11:15 OUDENBOSCH/HALSTEREN- We sturen massaal kaartjes in het corona-tijdperk: naar opa en oma die geen bezoek mogen ontvangen, vrienden waar we nu even niet mee kunnen afspreken of naar een kennis die we een hart onder de riem willen steken. De kaartenbranche speelt hier op in en heeft het een stuk drukker dan normaal.