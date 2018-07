Drie maal ‘Monsterhit’ op Mariadonk in Zegge

ZEGGE - Mariadonk in Zegge sloot dinsdag een roerig feestjaar af met een geslaagde jeugdmusical. Zestien achtstegroepers voerden in De Nieuwenbergh drie maal hun Monsterhit op. Eerst voor de ouderen, daarna voor de andere schoolkinderen en ’s avonds nog een keer voor de familie. Voor een goedgevulde zaal met 170 stoeltjes. Een kroon op het veertigjarig bestaan van de basisschool.

Ondanks maanden repeteren waren de zenuwen achter het toneel van De Nieuwenbergh op sommige momenten bijna tastbaar. Juf Aukje Nooijens coachte, regisseerde en gaf tot op het laatste moment nog tips. ,,Harder praten, harder zingen’’, was bijvoorbeeld de les van de ochtendsessie. De schoolverlaters pikten het voorbeeldig op. Zelfs voor de juf was het weer even spannend. ,,Dit is de eerste keer in vijf jaar dat ik dit doe.’’

Beweging

Ilona de Jong, die de dans voor haar rekening nam, was vol lof over haar pupillen. ,,Het viel dit jaar erg mee. Het zat er allemaal vrij snel in. En het is toch altijd leuk als in een musical een beetje beweging zit.’’ Ook de jongens waren geen spelbreker.

Wim van der Ven (11), een van de kleinsten van het stel, had - voor zover hij wist - nooit eerder opgetreden. ,,Nee, ik geloof het niet, nee…’’ Maar bij deze gitarist van de Monsters, een van de twee rivaliserende bandjes uit het verhaal, geen spoor van nervositeit. Of het dansen nog een probleem was? ,,Nee, dat was heel leuk!’’

Aanpoten

Intussen was het stevig aanpoten voor de tien meisjes en zes jongens. Zangeres Tessa Mathijssen had backstage slechts een kort moment om te reageren. ,,Het gaat goed’’, verzekerde met een lijkbleek geschminkt smoeltje. Monsters zijn tenslotte monsters. En dan was er al weer snel het volgende liedje, achter de schermen vocaal ondersteund door iedereen die niet op het podium paste.