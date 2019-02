Drie leerlingen van Da Vinci college uit Roosendaal naar landelijke finale

ROOSENDAAL - Lejla Masic (17), Maartje Breugelmans (15) en Lindy Kieboom (15) waren niet in topconditie. Toch wonnen deze leerlingen van het Da Vinci College in Roosendaal de Brabantse teamvakwedstrijd in de sector zorg en welzijn. Nu lonkt de finale.

De drie scholieren zitten in het vierde jaar van hun opleiding zorg en welzijn, en doen dit jaar eindexamen. Tijdens de Brabantse voorronde zorg en welzijn van Skills Talents, dat vakwedstrijden voor het vmbo houdt, moesten ze zes opdrachten uitvoeren en presenteren.

,,Het waren echte praktijkopdrachten voor een zorginstelling’’, vertellen de leerlingen. ,,We moesten een planning maken voor de verzorging van ouderen: wanneer we ze wakker moesten maken, wat voor maaltijden ze zouden krijgen en wanneer. We moesten ook met oplossingen komen wanneer er iets onverwachts zou gebeuren”, vertelt Lindy.

Wedstrijd

,,Ik denk dat we de provinciale wedstrijd gewonnen hebben omdat we echt als een team hebben gewerkt. We hadden de kleding van tevoren op elkaar afgestemd. Een detail misschien, maar daardoor kwamen we met zijn drieën wel meteen als een team naar voren. Ik vond ons team toch meer volwassen overkomen vergeleken met de andere scholen”, zegt Lejla.

De scholieren hadden niet verwacht dat ze de wedstrijd zouden winnen. ,,We waren allemaal ziek geweest de week voor de wedstrijd. Niet in topconditie dus en we hadden niet veel kunnen oefenen’’, vertelt Maartje.

Finale

Lejla, Maartje en Lindy gaan donderdag 21 maart de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigen in de landelijke Skills Talentwedstrijd in de RAI Amsterdam. ,,We vertrekken samen een dag voor de finale, want we hebben een overnachting in een bungalowpark gewonnen bij de Brabantse finale.’’

Ze hebben geen idee hoe ver ze gaan komen tegen de andere elf provincies, vertellen ze. ,,Als we de landelijke wedstrijd winnen, mogen we dan naar een wedstrijd op Europees niveau en daarna volgt zelfs nog een wereldkampioenschap. Dat klinkt heel mooi, maar laten we eerst kijken hoe ver we in maart komen.”