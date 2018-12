Drie jongens (17) op heterdaad betrapt tijdens bedrijfsinbraak in Roosendaal

Iedereen heeft het Voetbalmu­se­um in Roosendaal nu wel gezien

6:00 ROOSENDAAL - Eigenaar Paul Hermsen van het Herstaco-stadion in Roosendaal treedt nog graag één keer als gids op in zijn Nationaal Voetbalmuseum en Voetbal Experience. Vandaag (maandag) is het voor het laatst open. ,,Ach, ik heb er wel begrip voor dat de mensen niet blijven komen. Je gaat ook niet drie keer naar het Rijksmuseum.”