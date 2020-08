‘Drie huizen gasloos, nog 546 te gaan’, hoe heel Nispen van het gas af moet

Het idee daarvoor ontstond tijdens een sessie van Bakkerij De Eenvoud. Dat is een initiatief van de gemeente Roosendaal, waarbij tijdens het bakken van brood wordt gesproken over de energietransitie.

,,Daarbij ging het over hoe we kunnen bouwen aan de toekomstbestendig Nispen. Voor ons, maar ook voor onze kinderen. Uiteindelijk kregen we het over wat er nodig zou zijn om het hele dorp van het aardgas te kunnen krijgen’’, zegt Antoon Uijtdehaag van het NEC.

Nadenken

Dat wil die club nu uitgebreid gaan onderzoeken. Want volgens Uijtdehaag is het niet de vraag óf Nispen aardgasloos wordt, maar wanneer. Maar daar komt een hoop bij kijken: wat is er mogelijk? Wat zijn de alternatieven? En vooral: wat gaat dat kosten? ,,En we kunnen daar beter van tevoren over nadenken, want over een paar jaar zijn er misschien andere regels die onze keuzevrijheid beperken.’’

Enorme klus

Er wacht het dorp wel een enorme klus, zegt Uijtdehaag, want nagenoeg het hele dorp stookt nog op gas: ,,Slechts drie huizen zijn gasloos, dat betekent dat we er nog 546 te gaan hebben.’’



Maandag moet er voor het eerst over de plannen gesproken worden. Daarbij wordt ook gezocht naar Nispenaren die hier in het regieteam plaats willen nemen, zeg maar de kartrekkers van het project.

Goed in samenwerken

Uijtdehaag heeft er alle vertrouwen in: ,,Want we hebben in Nispen al vaker laten zien dat we goed kunnen samenwerken en dingen kunnen realiseren, zoals het openluchttheater.’’

Aanmelden voor de bijeenkomst van maandag kan via nec@nispeninfo.nl of door de bellen met Uijtdehaag: 06-86 64 64 01.