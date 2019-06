Drie hennepkwekerijen opgerold in Roosendaal, Klundert en Zevenbergschen Hoek

In een woning aan de Kreeck te Klundert werd in een slaapkamer een hennepkwekerij aangetroffen waar onlangs was geoogst. De bewoners waren al begonnen met de ontmanteling; gebruikte delen lagen verspreid over de bovenverdieping. Er waren vermoedelijk 185 hennepplanten gekweekt. Uit onderzoek bleek dat er waarschijnlijk een aantal keren henneptoppen waren gedroogd. Ook hier bleek dat elektriciteit was afgetapt. De woning is een huurwoning: de huurder kreeg te horen dat hij op zoek moet naar andere woonruimte.

Hennepstekkerij

Aan de Hoge Zeedijk in Zevenbergschen Hoek werd een hennepkwekerij aangetroffen in een loods achter een woning. In de loods waren drie ruimtes ingericht met 260 bloeiende hennepplanten. Er was ook een deel ingericht als hennepstekkerij, waar 154 jonge stekken werden aangetroffen. Ook trof de politie verpakkingen aan met in totaal bijna 14 kilo gedroogde henneptoppen. Onderzoek toonde aan dat in de kwekerij vaker was geoogst. Elektriciteit werd illegaal afgetapt.