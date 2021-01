Drie hennepkwekerijen gevonden: honderden wietplanten en kilo's drugs vernietigd

Op een zolder van een woning aan de Hogeweg in Sint-Maartensdijk vonden agenten een werkende hennepkwekerij met 206 oogstrijpe hennepplanten. Er waren ook aanwijzingen dat er al eerder geoogst was. In de kwekerij werd de energie illegaal afgetapt.

In een pand aan Den Engelsenstraat in Zevenbergen werden in drie ruimtes in totaal 277 hennepplanten gevonden. Ook hier was sprake van diefstal stroom. In Roosendaal aan het Carel Willinkplein werd na tips 35 kilo hennep en 2,5 kilo hasj aangetroffen.

De politie heeft meerdere verdachten in het vizier, maar nog niemand is aangehouden. Ze worden later opgeroepen voor verhoor. De in beslag genomen goederen, planten en drugs zijn vernietigd.