Drie hennepkwekerijen en honderden planten met straatwaarde van ruim 650.000 euro aangetroffen

Tholen

De eerste hennepkwekerij werd door agenten in een woning aan de Molenvlietsedijk in Tholen aangetroffen. Deze kwekerij bestond uit twee ruimtes met in totaal 645 hennepplanten. Twee personen zijn aangehouden en er zijn twee personenauto’s in beslag genomen.

Uit onderzoek bleek dat in de woning een illegale aftakking op het elektriciteitsnet was gemaakt en de elektriciteit door diefstal verkregen werd. Het huis is van het energienetwerk afgesloten.

Hoeven

In een loods aan de Sint Janstraat in Hoeven werd een hennepkwekerij met 566 planten aangetroffen. Ook hier bleek dat de elektriciteit illegaal werd verkregen. De loods is daarom van het energienetwerk afgesloten. Er is nog niemand aangehouden.

Sint Willebrord

Tot slot trof de politie nog een hennepkwekerij aan in een aanbouw achter een woning in de Rucphensestraat in Sint Willebrord. Hierin stonden 527 zogenoemde moederplanten en 2618 jonge hennepplanten. De bewoner van het pand is samen met nog twee andere mannen uit Tilburg aangehouden.

Ook hier bleek dat de elektriciteitsmeter gemanipuleerd was. De woning is daarom afgesloten van het energienetwerk.

Vernietigd