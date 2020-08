Drie gewonden bij ongeval met vier auto's op A58 bij Wouw

Een dikke eeuw City: eerste film duidelijk en zonder trillen vertoond

14:00 ROOSENDAAL - Had het aan Kees Bakx gelegen, dan was de bioscoopgeschiedenis aan de Brugstraat in 1975 al tot stilstand gekomen. De Roosendaalse aannemer kocht in zijn stad oude panden op om er iets moois van te maken. Appartementen in het geval van Brugstraat 46. Bijna een halve eeuw later gebeurt het alsnog. Eén van 's lands oudste bioscopen gaat tegen de vlakte.