Drie dronken mannen uit Oekraïne opgepakt voor mishandeling in Roosendaal

Restaurant Oost laat proeven van andere culturen: 'Een concept wat we in Roosendaal nog niet kennen'

13 oktober ROOSENDAAL - Gastkoks uit verschillende culturen schuiven aan in de keuken van het nieuwe restaurant dat in maart wordt geopend in de voormalige hervormde kerk Anno 1810 aan de Bloemenmarkt in Roosendaal. Met Vluchtelingenwerk zijn de eerste contacten gelegd.