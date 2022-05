Drie dagen smullen in hartje Roosendaal tijdens HapStap festival

ROOSENDAAL - Een culinaire reis met bourgondische hapjes. Zo omschrijft de organisatie het groots opgezette HapStap Festival dat op 4, 5 en 6 juni in het centrum van Roosendaal wordt gehouden. Twintig horecabedrijven presenteren in het pinksterweekend hun lekkerste hapjes.

HapStap is eigenlijk de voortzetting van drie kleinere culinaire evenementen, Een samenwerking die vóór corona al was ingezet. Tijdens het festival zal de Roparun in de nachtelijke uren over de Markt komen.

,,We hadden Pinxter op de Bloemenmarkt, Rond de Tong op het Tongerloplein en HapStap op de Markt. Nu is het echt één festival. Met één herkenbaar logo", vertelt Myrte Dusseldorp van de Moriaan eten & drinken. ,,De opzet is dat zo veel mogelijk zaken in de binnenstad deelnemen.” Dat zijn er nu twintig en de inschrijving is inmiddels gesloten.

Quote Maar geen blokjes kaas of bitterbal­len Myrte Dusseldorp, Moriaan eten & drinken, Roosendaal

Elk bedrijf plaatst een pagodetent en een buitenkeuken voor de zaak, waar de kok zijn gerechten maakt. De prijs varieert per gerecht van 2,50 tot 10 euro. Het gaat om voor- hoofd- en nagerechtjes. Er is geen centraal bonnen- of muntensysteem. Gerechtjes en drankjes dienen contant afgerekend te worden. Wat er op het menu staat is nog niet 100 procent bekend. ,,Maar geen blokjes kaas of bitterballen", knipoogt Myrte Dusseldorp.

Straattheater

Naast de hapjes en drankjes is er ook een muziekprogramma. Optredens zijn er - verdeeld over drie dagen - van The Dead Wax, Jerry Joseph (USA) en Marlon. Ook komt er straattheater, zijn er straatorkestjes en worden er activiteiten voor de kinderen op touw gezet. Het festival duurt op 4 en 5 juni van 14.00 tot 22.00 uur en op 6 juni van 14.00 tot 20.00 uur. Entree gratis.

Roparun

In de nacht van zondag op maandag komt de Roparun door Roosendaal. Maayke Matthijssen van Het Wapen van Roosendaal zegt daarover: ,,De burgemeester heeft gezegd dat hij alle teams tussen 23.00 en 06.00 uur persoonlijk zal begroeten. De tentjes van het HapStap Festival zijn dan gesloten, maar we kijken nog wat we met de werkgroep van de horeca die nacht kunnen doen.”