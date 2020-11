Drie aanhoudingen in redelijk rustig Roosendaal, Politie ontruimt parkeerplaats McDonald’s

Licht op de televisie­to­ren van Roosendaal

27 november ROOSENDAAL - Na veertien dagen in Zuid-Frankrijk en een terugreis van twaalf uur, ben je bijna weer in Roosendaal. Je wacht tot die ene landmark aan de horizon verschijnt. Ja, daar is ie! De televisietoren. We zijn weer thuis! Wat de Eifeltoren is voor Parijs, de Euromast voor Rotterdam en de Burj Khalifa voor Dubai, is de televisietoren voor Roosendaal. Van welke kant je de stad ook nadert, altijd zie je die toren als eerste.